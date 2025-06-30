ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في غزة إلى 228 منذ بدء حرب الإبادة

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين منذ بدء حرب الإبادة إلى 228، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحافي، إسماعيل أبو حطب.

وعمل الشهيد أبو حطب مع عدة منصات إعلامية ووسائل إعلام، كما قام بتنفيذ عدة معارض فوتوغرافية، خارج فلسطين، لنقل "الواقع الكارثي" لما يجري في قطاع غزة، بحسب المكتب.

المكتب الإعلامي الحكومي أدان "استهداف، وقتل، واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكلّ الأجسام الصحافية في كلّ دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضدّ الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأميركية، والدول "المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا"، المسؤولية الكاملة عن "ارتكاب هذه الجرائم النّكراء، الوحشية".

كما طالب المكتب المجتمع الدولي، والمنظّمات الدولية، والمنظّمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي في كلّ دول العالم، بـ "إدانة جرائم الاحتلال، وردعه، وملاحقته في المحاكم الدولية".

ودعاهم إلى "ممارسة الضغط بشكل جدّي وفاعل، لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

في عضون ذلك، كثّف الاحتلال، اليوم، عدوانه على مدينة غزة، شمال القطاع، مرتكباً عدة مجازر راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.