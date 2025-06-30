الإغاثة الزراعية تُطلق حملة وطنية لتوزيع كرتون العنب الفلسطيني في محافظتي الخليل وبيت لحم

وطن: أعلنت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، اليوم، عن انطلاق أكبر حملة وطنية لتوزيع كرتون العنب الفلسطيني، في محافظتي الخليل وبيت لحم، وذلك ضمن مشروع "تعزيز القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش للمزارعين والمجتمعات المعرضة للتغير المناخي"، والممول من برنامج الأغذية العالمي (WFP) وتنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية.تحت رعاية وحضور محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا.

وجرى الإعلان عن الحملة في حضور رسمي وشعبي واسع، ضمّ كلاً من رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، وممثلي بلدية الخضر، ومدير عام مديرية زراعة بيت لحم المهندس عبد الوهاب حلايقة، وممثل برنامج الأغذية العالمي السيد بشير قطّان، وعضو مجلس إدارة الإغاثة الزراعية الأستاذ خليل قنقر، بالإضافة إلى عدد من مزارعي العنب وممثلي جمعياتهم في المحافظتين.

وفي كلمته ، عبّر محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا عن اعتزازه بالدور الوطني والتنموي الذي تضطلع به الإغاثة الزراعية، مؤكداً أنها "كانت وستبقى إلى جانب المزارع الفلسطيني، في كل الظروف، ومن كل المواقع، بخططٍ ومشاريع تعزز صموده وتوفر له أدوات الإنتاج والبقاء". ووجّه شكره باسم المحافظة إلى جميع الشركاء في هذا الجهد الوطني، الذي يخدم أحد أهم المحاصيل في جنوب الضفة الغربية.

من جهته، أوضح المدير العام للإغاثة الزراعية الأستاذ منجد أبو جيش أن هذه الحملة تستهدف أكثر من 300 مزارع ومزارعة من منتجي العنب في 15 تجمعاً زراعياً بمحافظتي الخليل وبيت لحم، حيث سيتم تصنيع وتوزيع 25,000 عبوة كرتونية سعة 10 كغم، و36,000 عبوة كرتونية سعة 5 كغم.

وأكد أبو جيش أن هذا التدخل يعكس التزام الإغاثة الزراعية بدعم سلاسل القيمة لمحصول العنب الفلسطيني،

وأضاف أبو جيش بأن الهدف من هذه الحملة إلى توفير عبوات محلية الصنع، ذات جودة عالية، تسهم في خفض التكاليف على المزارعين، وتزيد من أرباحهم، كما أنها توفر خيارات متنوعة تلبي رغبات المستهلك الفلسطيني."