كمائن خان يونس تفجّر آليات الاحتلال: عمليات مشتركة لسرايا القدس والقسام

وطن: أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" من خلال تفجير عبوة "برميلية" شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي المنطقة نفسها وفي عملية مشتركة مع كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمّ تدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية من خلال تفجير عبوة جانبيّة من نوع "ثاقب".

وتواصل المقاومة عملياتها النوعيّة ونصب الكمائن في مختلف مناطق التوغّل الإسرائيلي، موقعةً جنود جيش الاحتلال بين قتيل وجريح.

ووفق آخر الأرقام التي أقرّ بها الاحتلال، فإنّ عدد القتلى في صفوف جيش الاجتلال الإسرائيلي، ارتفع إلى 30 منذ استئناف الحرب في آذار/مارس الماضي.

أمّا العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين القتلى المعترف بهم فقد بلغ 438، منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، مع الإشارة إلى أنّ العدد أكبر من ذلك بكثير، إلّا أنّ الاحتلال يلجأ إلى سياسة التعتيم في محاولة للحفاظ على معنويات الجنود والمستوطنين.