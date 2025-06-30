الاحتلال يهدم منازل ومحلات تجارية في محيط مستشفى جنين الحكومي

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منازل ومحلات تجارية، في محيط مستشفى جنين الحكومي.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت منازل وممتلكات في منطقة دوار الحصان في مخيم جنين، وخلف مستشفى جنين الحكومي، وتضمنت عمليات الهدم محلات تجارية وأجزاءً من منازل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت صباح اليوم الرصاص الحي بشكل كثيف تجاه المنازل في منطقة دوار الحصان، ومناطق أخرى في المخيم.

ومنذ الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً على مدينة جنين ومخيمها، حيث هجر الاحتلال قرابة 22 ألف مواطن من مخيم جنين ومحيطه، واستُشهد 40 مواطنا، وأصيب أكثر من 200 آخرين.

فيما تشير تقديرات إلى أن جرافات الاحتلال هدمت أكثر من 600 منزل بشكل كامل في المخيم، وشقّت قرابة 15 شارعاً فيه، إضافة إلى تدمير جزئي لكل منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما يعني أن مخيم جنين أصبح غير صالح للسكن.

وفي التاسع من حزيران الجاري، أخطر الاحتلال بهدم قرابة 95 منزلاً في مخيم جنين تضاف إلى المنازل التي هُدمت منذ بداية العدوان قبل 161 يوما في المخيم، ومنذ ذلك التاريخ بدأت جرافات الاحتلال بهدم منازل بشكل شبه يومي في حارات السمران والدمج وشارت السكة وعبد الله عزام وغيرها.

وكان الاحتلال قد أخطر الخميس الماضي، بالاستيلاء على أراضٍ من بلدة يعبد وقرية رابا جنوب جنين، لأغراض عسكرية.

ووفقا للمجلس القروي في رابا، فإن الاحتلال قد أبلغ بوضع اليد على مساحات كبيرة من أراضٍ تابعة لمواطنين، تمهيدا لشق شارع عسكري من قرية المطلة جنوب شرق جنين مرورا بأراضي رابا، وصولا إلى جبل المسالمة حيث ينوي إقامة نقطة عسكرية هناك.

ويكثف الاحتلال منذ بداية العدوان على جنين ومخيمها عمليات اقتحام بلدات المحافظة وقراها، حيث يشن حملات مداهمة للمنازل ويفتشها ويحتجز مواطنين ويحقق معهم ميدانيا، فيما يحول المنازل إلى ثكنات عسكرية لعدة أيام، ويعتقل مواطنين.