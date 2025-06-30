اختيار الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أحمد العايدي محررًا علميًا في مجلات دولية مرموقة ضمن Springer Nature

رام الله - وطن: اختارت دار النشر العالمية Springer Nature، الأكاديمي في كلية التمريض في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أحمد العايدي محررا علميا في مجلتين من مجلاتها الدولية المرموقة BMC Nursing وBMC Medical Education، المصنفتان ضمن قاعدة بيانات Q1 Scopus، وتتمتعان بمعامل تأثير مرتفع، وتعدّان من أبرز الدوريات العالمية في مجالي التمريض والتعليم الطبي.

وجاء الاختيار تقديرًا لإسهامات الدكتور العايدي المتميزة في البحث العلمي، ولمشاركته الفاعلة في مراجعة الأبحاث العلمية، إضافة إلى دعمه المستمر لعدد من المجلات المحكمة ذات التصنيف العالمي.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً لمسيرة علمية حافلة، حيث نشر الدكتور العايدي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 100 بحث علمي محكّم في مجلات عالمية مرموقة، أسهمت في تطوير المعرفة في مجالات التمريض والرعاية الصحية، ما عزز من مكانته الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة العلمية الرفيعة التي يتمتع بها الدكتور أحمد العايدي، ويبرز دوره الريادي في دعم وتطوير البحث العلمي في التمريض، كما يسهم في تعزيز حضور فلسطين والجامعة العربية الأمريكية على الساحة الأكاديمية الدولية.