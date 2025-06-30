وزيرة شؤون المرأة ووزير الاتصالات يبحثان سبل التعاون في التحول الرقمي لتمكين النساء

وطن: في ضوء التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الرقمي، عقدت معالي الأخت منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة ومعالي الدكتور عبد الرزاق ماهر النتشة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مشتركا للتباحث حول سبل التعاون لتوسيع الشمول الرقمي للنساء والفتيات في فلسطين، بما يحفظ الخصوصية ويصون كرامتهن ويعزز من مشاركتهن الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد الطرفان على أهمية تطوير بيئة رقمية آمنة، عادلة، وشاملة، تمكن النساء والفتيات من الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيا، والمشاركة في إنتاج المعرفة الرقمية، لا سيما في مجالات الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المجتمعية. كما شددا على ضرورة حماية الحقوق الرقمية للنساء، من خلال سياسات وطنية تكفل الخصوصية، وتحد من العنف السيبراني، وتعزز من أمن المعلومات.

واتفق الجانبان على أولوية أتمتة خدمات وزارة شؤون المرأة، وتطوير منصة وطنية رقمية تراعي النوع الاجتماعي، وتساهم في تسهيل وصول النساء إلى الخدمات والمعلومات في مختلف المناطق، خصوصا في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال، كالقيود على الحركة والانقسام الجغرافي، الأمر الذي يستدعي حلولا رقمية مبتكرة ومقاومة.

وشدد الطرفان على ضرورة إنتاج بيانات ومعرفة رقمية مصنفة حسب النوع الاجتماعي، تسهم في رسم السياسات الرقمية الشاملة، وتبرز مساهمات النساء في قطاع التكنولوجيا، مع تأكيد الالتزام بالتشبيك مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والأطر الأكاديمية، لتطوير مبادرات رقمية رائدة تراعي خصوصية السياق الفلسطيني وتطلعات النساء.