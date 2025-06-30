حمدي فراج يكتب لوطن: "إسرائيل" تعرف أماكن احتجازهم و ستحررهم احياء او اموات

أظن ، و ليس كل الظن إثم ، أن "إسرائيل" ذاهبة الى الضربة القاضية "الأخيرة" فيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة ، في عملية عسكرية أمنية شبه محكمة ، و ما يقال عن صفقة و انهاء الحرب وتغريدات ترامب ، و معها تغريدات سموترتش و بن غفير الغاضبة ، و تصريحات العسكر ان العملية في غزة وصلت أهدافها ، .... الخ ، ما هي الا ذر للرماد في العيون العربية و الفلسطينية الجاحظة المنتظرة الدبس من قفا النمس .

لو "ظن" حزب الله ، ظنا من النوع الذي لا يعد بعضه إثما ، لما سقط في براثن "البيجرز" ، و هو نفس الظن الذي سقطت فيه ايران بعد اقل من سنة على سقوط الحزب ، "الظن" الذي لا يفترض ابدا ان تسقط فيه حماس في قطاع غزة ، مع فارق ان معظم قادتها قد تم استهدافهم على مدار سنتين تقريبا ، بعكس قيادة حزب الله و قيادة ايران اللتان تم استهدافهما في ليلة واحدة .

العائق الوحيد تقريبا هو ان حماس تحتجز اسرى إسرائيليين ، فهل تعتقد ان إسرائيل ، لا تعرف أماكن احتجازهم ، و قد عرفت اين يقيم عشرات بل مئات قيادات ايران العسكريين و الأمنيين و الذريين فانقضت عليهم و قتلتهم شر قتلة ، و معهم عائلاتهم .

بعد 630 يوما ، و بعد تبادل العشرات من أولئك المحتجزين ، أصبحت إسرائيل ، او أي حكومة معنية أخرى ، تعرف مكانهم او أمكنتهم ، و كان العثور على ثلاث جثث مؤخرا من قبل مجموعة المدعو أبو شباب ، و قبلها اعلان أبو عبيدة عن اقتراب الجيش من مكان احتجاز بعضهم و التحذير بتعريضهم لخطر الموت ، و استجابة الجيش بالابتعاد ، كلها أدلة صارخة على انكشاف أماكنهم .

المسألة اليوم لدى المستوى الاستخباري الإسرائيلي تتركز في كيف تخليصهم احياء لا أموات ، و هنا يجب التركيز و التفكير ، فقد يكون الشكل في غاز جديد بلا لون أو رائحة ، يفقد الآسرين و المأسورين وعيهم لمدة طويلة ، و قد يكون من خلال بعض الأطعمة و الفواكه التي ينتظرونها بفارغ الصبر ، او حتى بعض المشروبات في زجاجات مغلقة محكمة الاغلاق قادمة مباشرة من مصانع أمريكية او حتى عربية صديقة ، و قد كشف مؤخرا عن ان بعض أكياس الطحين تحتوي على مواد مخدرة . و أكيد هناك اشكال و وسائل أخرى قد تخطر و قد لا تخطر في البال ، مثل الادوية شائعة الاستخدام ، كالاكومول و الاسبرين . او بعض الملابس و مساحيق غسلها ـ او المحارم الورقية ، او السجائر و المعسل الخاص بالنارجيلة ، او في الشاي و القهوة و النعناع و الميرمية و اليانسون . أخطر هذه المواد هي القادمة من الضفة او حتى من غزة ، فقد قيل أن من مأمنه يؤتى الحذر .

و بغض النظر ، عن نجاح هذا المخطط او عدمه ، فإن إسرائيل ستهاجم ، و ستحررهم أحياء او أموات ، و سيصعد نتنياهو على جثثهم في البيت الأبيض ، معلنا النصر المطلق .