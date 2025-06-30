ضباط في جيش الاحتلال: الحرب على غزة استنفدت نفسها وموقف حماس لن يتغير

رام الله - وطن: قال ضباط كبار في جيش الاحتلال إنهم لا يرصدون تغييرا في شروط حماس من أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في أعقاب الحرب على إيران، رغم أن تقديرات جيش الاحتلال هي أن حماس معنية بالتوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

وحسب الصحيفة، فإن الاعتقاد في جهاز الأمن أنه تتزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق، لكنهم ينسبون ذلك إلى تغيير في الرأي العام الإسرائيلي، الذي يؤيد إنهاء الحرب من خلال اتفاق تبادل أسرى، وإلى احتجاجات عائلات الجنود المنهكين، والتراجع العام في تأييد الجمهور لأهداف الحرب.

ويعتقد ضباط كبار في جيش الاحتلال أن الحرب على غزة استنفدت نفسها، بسبب إرهاق الجنود وكذلك بسبب عدد الجنود القتلى المرتفع منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار واستأنفت الحرب على غزة، في آذار/مارس.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير قوله إنه "لا توجد ضربة نوجهها إلى حماس بعد سنتين من الحرب، وفي وضع الحركة الحالي، التي ستؤدي إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي نتواجد فيها اليوم. وبالإمكان الاستمرار في توغل آخر وممارسة ضغط آخر، لكن لدينا مخطوفين هناك، وهذه قيود كبيرة للغاية في القتال، وتتسبب بتوتر في صفوف القوات في الميدان".

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال وضع تحذيرا أمام المستوى السياسي بأنه يجب إعادة النظر في الاعتماد على "مؤسسة غزة الإنسانية" وحراسة الجيش لمراكز توزيع المساعدات. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه في حال انسحابه من القطاع في إطار اتفاق، سيكون من الصعب ضمان دخول آمن للمساعدات الإنسانية ومنع حماس من السيطرة عليها.