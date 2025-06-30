مستوطنون أحرقوا موقع أمني لجيش الاحتلال في "بيت إيل" تكلفته 3 ملايين شيكل

وطن: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن مستوطنين أقدموا الليلة على احراق موقع أمني لجيش الاحتلال في مستوطنة بيت أيل قرب رام الله.

وقالت الصحيفة ان الموقع المستهدف يُستخدم للمساعدة فيما وصفته بــ"إحباط العمليات الفلسطينية"، ويقدر تكلفته بـ 3 ملايين شيكل.

ولفتت ان هذه الخطوة جاءت احتجاجا على إصابة مستوطن يبلغ من العمر 14 عاما من سكان بيسان قالوا إنه أُصيب بنيران الجيش نهاية الأسبوع.

وهاجم المستوطنون الجنود والشرطة، ورشوا باتجاههم غاز الفلفل، كما ألحقوا أضرارا بمركبات عسكرية عند مدخل مقر قيادة لواء بنيامين، كما رشقوهم بالحجارة، وبصقوا على رجال الشرطة.