الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والمستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم على المواطنين

وطن: شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، في وقت صعّد فيه المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم ضمن هجمة ممنهجة تتصاعد وتيرتها في مختلف المحافظات.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز بيت فوريك، وداهمت مخيم بلاطة، حيث اعتقلت الأسير المحرر فهد صوالحي، الذي أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة. وخلال الاقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال وإلقاء عبوة محلية الصنع نحو آلياتها العسكرية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر رياض مرشود في ضاحية نابلس، واقتحمت بلدة تل جنوب غرب المدينة. في السياق ذاته، أقدم مستوطنون على إغلاق الطريق الرابط بين عقربا ومجدل بني فاضل جنوب نابلس، في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على تحركات الفلسطينيين.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالًا، ومدينة يطا جنوبًا، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم، باقتلاع نحو 150 شتلة زيتون في منطقة "اغزيوة" قرب قرية سوسيا في مسافر يطا. وأفادت مصادر محلية بأن الأرض المستهدفة تعود للمواطن محمد مخامرة، كما قام المستوطنون بتخريب جزء من السياج المحيط بها.

وسبق ذلك إصدار الاحتلال أوامر بوضع اليد على عدد من الطرق والأراضي الحيوية، بهدف عزل المناطق الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، خاصة في مسافر يطا.

وشهدت طولكرم اقتحامين متزامنين، في ضاحية اكتابا شمال المدينة وبلدة عنبتا شرقًا، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة جنوب غرب جنين، وبلدة باقة الحطب شرق قلقيلية.

وفي رام الله والبيرة، داهمت قوات الاحتلال حي الإرسال، إضافة إلى مدينة البيرة، وقريتي دير أبو مشعل غربًا وبرقا شرقًا، ونفذت عمليات تفتيش دون تسجيل اعتقالات.

وفي تطور آخر، اعتدى مستوطنون بالضرب على طاقم إسعاف فلسطيني أثناء تأدية عمله بنقل حالة مرضية قرب بيت لحم، ما يعكس تصاعد وتيرة الانفلات الاستيطاني برعاية وحماية قوات الاحتلال.