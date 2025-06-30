رئيس معهد "وايزمان" الإسرائيلي: الضربات الايرانية كانت دقيقة وفي قلب المعهد وخلفت دمارا كبيرا جد

وطن: كشف رئيس "معهد وايزمان" الإسرائيلي ألون حاين حجم الدمار والضرر الذي حل بالمعهد جراء الضربات الإيرانية.

وأكد رئيس المعهد خلال مقابلة مع "قناة 13" العبرية يوم الأحد، أن الضربات كانت دقيقة وفي قلب المعهد وخلفت دمارا كبيرا جدا.

وقال إن التقييمات الأولية للخسائر تتراوح بين 300 إلى 500 مليون دولار.

وصرح بأن المعهد يتكون من قسمين سكني وعلمي وكان القسم العلمي أكبر بكثير، معترفا بأن الصواريخ الإيرانية استهدفت القسم العلمي أي قلب المعهد، وكانت دقيقة جدا.

وردا على سؤال حول التكتم في عرض حجم الدمار، قال ألون حاين إن إدارة الرقابة العسكرية لا تسمح بالتقاط الصور لأنهم لا يريدون أن يسمحوا للعدو بالحصول على معلومات حول هذه المواقع لشن غارات جديدة عليها.