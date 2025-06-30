القيادي في حماس محمود مرداوي: مفاوضات التهدئة تراوح مكانها بسبب إصرار الاحتلال على الحرب

وطن: أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، اليوم الأحد، أن مفاوضات التهدئة الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي لم تُحرز أي تقدم ملموس، بسبب ما وصفه بـ"تعنت حكومة الاحتلال وإصرارها على استمرار العدوان على قطاع غزة".

وقال مرداوي، في تصريحات صحفية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يرفض وقف الحرب الإجرامية التي تستهدف الأبرياء في غزة"، مشددًا على أن وقف العدوان وفتح باب المساعدات الإغاثية شرطان لا يمكن التنازل عنهما في أي اتفاق.

وأضاف مرداوي أن الاحتلال يحاول فرض شروط تمس بـ"سيادة الشعب الفلسطيني وسلاح المقاومة"، مؤكدًا أن حركة "حماس" ترفض هذه الشروط بشكل قاطع.

وأوضح أن "سلاح المقاومة ليس مطروحًا للتفاوض، بل هو مرتبط بشكل مباشر بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني"، معتبرًا أن أي محاولة للمساس به هي محاولة لفرض الاستسلام.

وأشار القيادي في الحركة إلى أن موقف "حماس" ينبع من مسؤوليتها الوطنية، مؤكدًا أن أولوياتها في هذه المرحلة تتمثل في حماية أبناء الشعب الفلسطيني، وإنهاء العدوان، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.