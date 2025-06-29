ضابط استخبارات لدى الاحتلال عن الإيرانيين: شعب يقاتل حتى النهاية.. ولا يتنازل

وطن: أقرّ اللواء (احتياط) تامر هيمان، الرئيس السابق لــ "شعبة الاستخبارات العسكرية" في جيش الاحتلال، بأن إيران أظهرت "إصرارًا وقدرة على الصمود" خلال المواجهة الأخيرة، مشيرًا إلى أن طهران "لم تتنازل" رغم ما وصفه بتعطيل بعض مواقع التخصيب النووي.

وفي مقابلة مع "القناة 12" العبرية، اليوم الأحد، قال هيمان: "إيران ليست على حافة الهاوية النووية كما يُروّج أحيانًا، فمواقع التخصيب المعروفة معطّلة حاليًا، لكن من الممكن استعادتها بسرعة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "أدهشني هذا الإصرار في إيران. إنهم شعب يقاتل حتى النهاية. لم ألحظ أيّ تراجع أو تنازل رغم الخسائر"، معربًا عن صدمته من سرعة تعيين القيادة الإيرانية الجديدة، واصفًا الأداء الإيراني بأنه يعكس "حصانة نسبية" في مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أفادت "القناة 13" العبرية، صباح اليوم، بوقوع "عدد كبير من الإصابات" في صفوف جيش الاحتلال، إضافة إلى أضرار لحقت بمنشآت استراتيجية، نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية، لكنها لم تُعلن رسميًا حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أن "حالة من الصدمة تسود الأوساط العسكرية"، بسبب دقة الضربات الإيرانية، مضيفة أن "الضرر أوسع مما كان متوقعًا، والجيش لم يفصح بعد عن تفاصيله الكاملة".