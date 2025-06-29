الإعلام الإسرائيلي يُقر بفشل "عربات جدعون": دماء جنودنا أُهدرت دون تحقيق الأهداف

وطن: اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها "القناة 13"، بفشل عملية "عربات جدعون" في تحقيق أي من أهدافها المعلنة في قطاع غزة، رغم الكلفة البشرية والمادية الفادحة التي تكبّدها جيش الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقائد الأركان أعلنا عند انطلاق العملية أنها ستنهي وجود حركة حماس في غزة، لكنها انتهت -وفق تعبيرها- بـ"نتائج كارثية"، متسائلة: "ما الذي تحقق فعلاً غير مقتل عدد كبير من الجنود وتدمير واسع في القطاع؟"

وتابعت: "آلاف الفلسطينيين قُتلوا، لكن لا يُعرف كم منهم من مقاتلي حماس، وكم من المدنيين"، مشددة على ضرورة المحاسبة، قائلة: "قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، يجب أن يوضح أحدهم: من الذي جرّنا إلى هذه العملية؟"

ووصفت "عربات جدعون" بأنها "واحدة من أكثر العمليات عبثية في تاريخنا، وبثمن دموي فادح".

وكان "الكابينت" الإسرائيلي قد أقر في مطلع مايو/أيار 2025 خطة العملية، التي تهدف إلى تحقيق "حسم عسكري وسياسي" في غزة من خلال ثلاث مراحل، تشمل استخدام خمسة وسائل ضغط على حركة حماس، بهدف إرغامها على القبول باتفاق تبادل أسرى وتفكيك بنيتها العسكرية.

ومن بين أبرز الأهداف المعلنة للعملية، احتلال قطاع غزة بالكامل، بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بتاريخ 5 مايو/أيار 2025.

إلا أن العملية لم تنجح في تحقيق تلك الأهداف، وسط استمرار عمليات المقاومة التي كبّدت الاحتلال خسائر فادحة، وعجزه عن إطلاق سراح أسراه أو إحكام السيطرة على القطاع.