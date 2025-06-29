الاحتلال يُجبر سكان عمارة سكنية في جنين على إخلائها

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سكان عمارة سكنية في جنين على إخلائها، في إطار عدوانها المتواصل على المدينة ومخيمها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أمهلت سكان عمارة الطاهر الواقعة في حي الجابريات حتى صباح يوم غد الاثنين لإخلاء المبنى بالكامل.

وفي السياق، انتشرت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال مساء اليوم في شارع الناصرة بالمدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حاجزا عسكريا في وقت سابق من مساء اليوم عند مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين وأعاقت حركة المركبات.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ160 على التوالي ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 40 مواطنا إلى جانب عشرات الإصابات والمعتقلين ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.