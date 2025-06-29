الاحتلال يخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات وطرق حيوية لصالح التوسع الاستيطاني في مسافر يطا

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجلس قروي مسافر يطا جنوب الخليل، بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وعدد من الطرق الحيوية، لصالح توسيع المستعمرات وربطها بشبكة الطرق الاستيطانية.

وأفاد رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال أبو عرام، بأن الاحتلال سلّم المجلس سلسلة إخطارات تقضي بوضع اليد على أراضٍ زراعية، ومنع المواطنين من استخدامها أو الوصول إليها، خاصة الطرق الرابطة بين التجمعات القروية في المنطقة.

ووفقًا لتلك الإخطارات، فقد تم الاستيلاء على الطريق الواصل بين قريتي جنبا وبير العدّ، ما سيحرم الأهالي والمزارعين من الوصول إلى مئات الدونمات، بهدف ربط مستعمرة "متسائير" بالشارع الالتفافي رقم 317، تمهيدًا لتوسيع المستعمرة على حساب الأراضي الفلسطينية.

كما شمل أحد قرارات الاحتلال وضع اليد على الطريق بين منطقتي واد ماعين وأم الشقحان، إضافة إلى الاستيلاء على نحو3 دونمات من أراضي عائلة الجبارين بحجة "الاستخدام العسكري"، ما سيمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى قرابة 700 دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

وفي السياق ذاته، سلّمت سلطات الاحتلال قرارًا جديدًا بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي بهدف شق طريق استيطاني جديد في محيط مستعمرة "جرعات حنان"، التي أُقيمت قبل نحو أربع سنوات بشكل غير قانوني على أراضٍ تعود لعائلة حوشية.

كما شملت الإخطارات وضع اليد على طريق زراعي في منطقة الثعلة لربط مستعمرة "حافات ماعون" بالشارع الالتفافي 317، والاستيلاء على مساحات من أراضي عائلة العريني.

وأشار أبو عرام إلى أن وتيرة الاستيلاء على الأراضي في مسافر يطا تصاعدت بشكل كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض أمر واقع جديد يكرس التوسع الاستيطاني ويقطع أوصال القرى والتجمعات الفلسطينية في المنطقة.