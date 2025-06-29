غزة: 580 شهيداً في "مصائد الموت" المرتبطة بالمساعدات الأميركية–الإسرائيلية

وطن: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأميركية – الإسرائيلية"، المعروفة بـ"مصائد الموت"، إلى 580 شهيداً، و4216 مصاباً، و39 مفقوداً، وذلك منذ بدء توزيع تلك المساعدات بتاريخ 27 أيار/مايو 2025.

وأكد المكتب أنّ هذه الأرقام تعكس حجم الجرائم البشعة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المجوّعين، الذين دفعتهم المعاناة والجوع إلى البحث عن لقمة العيش.

وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي وشركاءه من الدول الداعمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة الجماعية التي تُنفذ بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل الدول الحرة، إلى التحرك الفوري لفتح المعابر، وكسر الحصار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قبل وقوع كارثة إنسانية أوسع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الإبادة الجماعية في القطاع، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية.