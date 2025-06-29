14 شهيدا في قصف للاحتلال على جباليا وخان يونس

وطن: استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا وخان يونس في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة الصادق في جباليا شمال القطاع، كما استشهد مواطنان في قصف استهدف شارع غزة القديمة ببلدة جباليا.

وأضافت أن مواطنا استشهد جراء قصف الاحتلال منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56,500 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,419 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.