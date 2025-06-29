مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويصيبون مسنًا وشابًا في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، مسن وشاب بجروح ورضوض جراء اعتداء نفّذه عدد من المستوطنين على المواطنين ومساكنهم في قرية سوسيا، جنوب محافظة الخليل.

وقال الناشط الحقوقي أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرية الواقعة ضمن تجمعات مسافر يطا، واعتدوا على الأهالي بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، في ظل حماية من جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، بأن الشاب عدي جهاد النواجعة (17 عامًا) أصيب برضوض وجروح متفرقة عقب الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، وقد جرى نقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

كما أصيب مسن بجروح بعد تعرضه للضرب أثناء الهجوم، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، أصيب 4 مواطنين بينهم امرأة بجروح ورضوض، جراء اعتداء مماثل لمستوطنين مسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال، هاجموا الأهالي في خربة أم الخير بمسافر يطا.

وتشهد قرى وتجمعات مسافر يطا اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في إطار سياسة تهجير قسري تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في المنطقة.