اليونيسف: "إسرائيل" تستخف بحياة سكان غزة وقتل منتظري المساعدات اصبحت لعبة ممجوجة

وطن: قال المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين، كاظم أبو خلف، إن "إسرائيل" تستخف بحياة سكان غزة وبالقانون الدولي، وقضية المساعدات وقتل المدنيين من منتظري لقمة العيش، باتت لعبة ممجوجة.

وأكد "أبو خلف"، في تصريحات إعامية مقتضبة، اليوم الأحد، أن هذه الانتهاكات في قطاع غزة موثقة جيدا.

وشدد على أن المجتمع الدولي فشل فشلاً أخلاقياً ذريعاً في معالجة الانتهاكات بغزة.

ولفت إلى أن قضية المساعدات باتت لعبة ممجوجة في قطاع غزة، هدفها قتل المدنين بوحشية.

وفي ذات السياق، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على منتظري المساعدات، بلغ نحو 580 شهيداً و4216 إصابةً و39 مفقوداً.

وأدان "الإعلام الحكومي"، في بيان لها اليوم الأحد، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المُجوّعين المدنيين.