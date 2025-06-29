سامي مشعشع يكتب لوطن: لعناية اللاجئين والعاملين فى الاونروا اقرعوا جدران الخزان .. لا مكان لدلال المغربي في مناهج الوكالة

جرس إنذار. قرع للخزان. لعناية اللاجئين والعاملين فى الاونروا.

[لا مكان لدلال المغربي في مناهج الوكالة].

*قراءة سريعة، ونعم غاضبة، في خطاب المفوض العام للأونروا اليوم امام الهيئة الاستشارية للأونروا.

خطورة المضمون وخطورة التوجه!

الهيئة الاستشارية للأونروا هي أعلى جهاز إشرافي ناظم لعمل الوكالة. ينعقد سنويا ويحضره ممثلي الدول المتبرعة والدول المضيفة وجامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية عبر دائرة شئون اللاجئين.

لن اطيل وأناشد قراءة هذه المقالة.

الخطاب خطير ويتطلب تفنيد وتوضيح لجموع العاملين، اللاجئين، ممثليهم وكل الأطر الفلسطينية ذات العلاقة. سأستعرض القضايا المقلقة التي وردت في خطابه واتبعها بشرح مكثف حول خمسين توصية تنفذها الاونروا — توصيات خرجت بها لجنة كولونا والتي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أشهر قليلة بعد السابع من أكتوبر وبعد اتهام الكيان -الباطل - بان بعض من موظفي الاونروا كانوا 'ضالعين' في هجمات السابع!

ابرز النقاط التى وردت فى خطابه: -عجز الاونروا المالي ٢٠٠ مليون دولار. -الاونروا استلمت ٥٦٪؜ من اجمالي ميزانية هذا العام (ميزانية الحد الادني من الخدمات للاجئين). – التعهدات المتوقع الحصول عليها ستمكن الاونروا من استمرار أعمالها لشهرين إضافيين وحتى نهاية شهر آب القادم.

-كما صرح سابقا، المفوض أعلن انه سيتخذ إجراءات "غير مسبوقة" ستؤثر على خدمات الأونروا (في مؤتمره الصحفى قبل يومين أشار ان هذه الإجراءات ستطال ما بين ١٠ إلى ١٥ ألف موظف يعمل مع الاونروا من أصل ٣٠ ألف موظف).

-عرج المفوض في خطابه وبعجالة حول الأوضاع في غزة وعلى الهجوم على غزة واستشهاد ٣٢٠ من عاملي الاونروا مكررا لازمته بضرورة محاسبة قاتليهم دون أي خطوة عملية ملموسة في هذا المجال.

-مستفز جدا ان قسم كبير من خطابه المطول ركزت على قضايا حيادية العاملين والأونروا وكاننا نعيش في واقع لا إبادة فيه ولا تجويع ولا محاولات لترحيل. جزءا هاما من خطابه جاء استمالة ولخطب ود المانحين ومحاولة استرضاءهم وتنفيذ شروطهم لاستمرار دعمهم المالي المتواضع.

-مرة أخرى المفوض يتحدث عن تغيير فى ولاية الاونروا وتفويضها ويربط انتهاء عمل الوكالة بحل الدولتين (!) وتسليم مهام الوكالة لأي سلطة قادمة ومهيأة. وداعا للجانب والدور السياسي للاونروا وبقائها حتى يحصل اللاجئ على حقوقه وهو ضمن ولاية وتفويض الأونروا الأصلي.

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-أشار إلى ان ادارته ستطبق ٢٠ توصية من أصل خمسين توصية قدمتها لجنة كولونا مع نهاية الشهر الحالي وان بقية التوصيات قيد التنفيذ (لاحقا سأعرج بشكل مكثف للغاية حول طبيعة هذه التوصيات الخطيرة).

-لقد كان مستفزا للغاية، ومهينا للغاية تخصيصه جزءا من خطابه لإعلام الحاضرين ان كتاب اللغة العربية للصف الخامس في مدارس الاونروا التي تطبق المنهاج الفلسطيني والذي يحمل صورة الشهيدة دلال المغربي سيتم سحبه وانه ابلغ السلطة الفلسطينية رسميا ان الاونروا ستسحب الكتاب من التداول واستبداله بمواد تعليمية ذاتية طورتها الاونروا!!

ما هذا الاستخراء (ولا اعتذر على الكلمة)؟ ما هذه الإهانة؟ ما هذه الصلافة والفوقية والتنمر الكولونيالي؟! الهذا المستوى يتم الاستخفاف بنا ورموزنا وكينونتنا ونضالنا؟

-المفوض العام يرش الملح على جرح الإهانة ويخطر الحضور بان الاونروا تعمل على "ضمان نزاهة موظفيها" عبر التحري عنهم، مقارنة أسمائهم مع قوائم عقوبات الأمم المتحدة (قوائم الإرهاب)، والتنسيق مع البنوك لإجراء "عمليات تحقق في قوائم عقوبات اضافية وكجزء من عملية توزيع الوكالة"، وان الاونروا تشارك قوائم عامليها وأرقام هوياتهم ومسمي وظايفهم مع دولة الكيان والدول المضيفة أربع مرات بالسنة!!!

-نقطة أخيرة. أشار في خطابه ان الادعاءات ضد موظفي الاونروا واتهامات الكيان ضدهم ثبت بطلانها بالكامل وهو كان قد طردهم من وظائفهم حتى قبل التحقيق في هذه الاتهامات. قال كل ذلك، ولكن يرفض حتى الان إرجاعهم لعملهم والاعتذار لهم. ما هذا الغبن؟

*** حسنا ما هي التوصيات الخمسين بأسطر ولماذا على الفلسطيني واللاجئ والأطر التعرف عليها والتحرز منها وخطورتها والعمل ضدها:

ا-هناك ١١ توصية قيد التنفيذ تتعلق بحيادية العاملين: تشكيل لجنة تحقيق بخرق العاملين للحيادية. منع النشاطات ذات الطابع السياسي (بمعنى الوطني). لجنة تأديب. التحقيق في خلفيات العاملين قبل التوظيف او الترقية! مشاركة أسماء العاملين مع جهات خارجية. تعزيز قدرة الاونروا مراقبة تغريدات وبوسترات العاملين

ب-هناك ٥ توصيات قيد التنفيذ حول حيادية المنشات ومنع "سوء استخدامها" وترتيب 'كبسيات' للمنشات.

ج-هناك ٨ توصيات قيد التنفيذ حول مكافحة 'الكراهية' في المناهج المعتمدة في مدارس الوكالة في كل الأقاليم. مكافحة 'اللاسامية'. مراجعة مضمون كل الكتب المدرسية دون استثناء (تشمل كتب التربية الدينية والتربية الوطنية). خط ساخن للشكوى ضد العاملين الذين لا يلتزموا بهذه السياسة!!!

د-هناك ٦ توصيات تتعلق باتحاد العاملين (نقابة العاملين): إعادة صياغة دستور الاتحاد وتفريغه من بعده الوطني. تشكيل كيان مستقل لمراجعة ملف كل ممثل عن العاملين والتدقيق في خلفياته والبحث عن آليات بديلة لتمثيل العاملين.

ه-واخيراً ٣ توصيات تتعلق بإدخال مفهوم الشراكة، أي إشراك منظمات أخرى مع الاونروا لتقديم الخدمات ضربا بدورها وتفويضها واضعاف سياسيا لها.

للحديث بقية والشيطان في التفاصيل.

لكم الله يا عاملين. لكم الله يا لاجئين.

مهددين في الأرزاق. مهددين في الانتماء. مهددين في الخدمات. مهددين في حق عودتكم.

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