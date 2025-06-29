جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في جباليا

وطن: أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في قطاع غزة اليوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال ان الرقيب يسرائيل نتان روزنفلد، قتل صباح اليوم في جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بعد الساعة 11:00 صباحًا، حيث تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة من سلاح الهندسة القتالية، قبل لحظات من دخولهم أحد المباني.

وقالت مصادر عبرية انه منذ استئناف القتال في قطاع غزة في منتصف اذار 2025، قُتل 30 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا، 21 منهم قُتلوا نتيجة عبوات ناسفة.

واضافت "منذ بدء العملية البرية في القطاع، بلغ عدد القتلى في صفوف الجيش 438 ضابطًا وجنديًا."

وحسب معطيات جيش الاحتلال فان شهر حزيران/يونيو الحالي هو الأكثر دموية على جنود الجيش منذ مطلع العام الجاري.

