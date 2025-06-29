المقاومة تضرب آليات الاحتلال وتجمعاته في خان يونس جنوبي قطاع غزة

وطن: أعلنت "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسّام"، عن استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "الشهلات" ببني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها.

كما قصفت "القسّام" تجمّعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة معن جنوب خان يونس بقذائف الهاون، مؤكّدة أنّ "هذه العمليات تأتي ضمن الردّ على العدوان المستمر على قطاع غزة".

بدورها، أكّدت "سرايا القدس"، أنها استهدفت بقذائف هاون من عيار 60 تجمّعات لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس.

كما أعلنت عن تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار، زرعت مسبقاً، في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في منطقة "عبسان الكبيرة" شرق المدينة.

وأفادت منصّات إعلامية إسرائيلية بوقوع تبادل إطلاق نار عنيف في مدينة خان يونس، وسط تعتيم إعلامي شديد حول الحدث.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ "حادثاً أمنياً" وقع في القطاع من دون الكشف عن تفاصيل.

وأمس، نشرت "كتائب القسام" مشاهد من اشتباك مع قوة إسرائيلية من المسافة صفر، شرقي مخيم جباليا خلال معركة معسكر جباليا الثالثة.