إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة

رام الله - وطن: قالت القناة 12 العبرية إنه تم إلغاء جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك في ظل مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء محاكمة نتنياهو.

وأضافت أن إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو -المطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة– جاء بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس.

من جانبه قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إن المصلحة الوطنية والعامة تقضي بتعليق جلسات محاكمة نتنياهو في ظل الظروف الحالية.

وكانت صحيفة هآرتس ذكرت بوقت سابق أن نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية بعض رفض طلبه إلغاء شهادته.

من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم لقضاة المحكمة عرضا بناء على طلب نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس.

وكان الرئيس الأميركي طالب في وقت سابق اليوم بإلغاء محاكمة نتنياهو ولوح بتعليق المساعدات لإسرائيل قائلا إن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا".