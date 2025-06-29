الجامعة العربية الأمريكية: الدوام مستمر وجاهياً لكافة الفعاليات الأكاديمية

وطن: اكدت الجامعة العربية الامريكية أنّ الدوام مستمر وجاهياً لكافة الفعاليات الأكاديمية.

وقالت الجامعة في بيان توضيحي بشأن التعليم الوجاهي قالت فيه انه "انطلاقا من رسالتها الأكاديمية والوطنية، وحرصها الشديد على بناء جيل واعٍ ومثقف ومتعلم سيقود مستقبل مجتمعنا الفلسطيني نحو الأفضل، تؤكد الجامعة أن التعليم الوجاهي يمثل حجر الزاوية في صرحها العلمي والأكاديمي، وركيزة أساسية في تحقيق أهدافها السامية نحو بناء منظومة تعليمية رصينة تضمن جودة التحصيل العلمي والأكاديمي، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء والمسؤولية لدى طلبتها".

وقالت الجامعة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "من قاعاتها وساحاتها ومرافقها تخرّج قادة وأطباء ومهندسون ومحامون والعديد من الكفاءات العلمية والمهنية، والذين يشكلون لبنة أساسية في نهضة الوطن وبناء مستقبله، وإيماناً منها برسالتها كمنبر علمي ووطني، تؤكد الجامعة أنها كانت وستبقى وستدافع عن كونها حاضنة للحريات وداعمة لحرية التعبير عن الرأي، طالما ذلك كان في إطار الحوار البناء والاحترام والمسؤولية، على أن لا تمس هذه الآراء بمكانة الجامعة وجودتها الأكاديمية والمؤسسية وخطوطها الحمراء كمنبر علمي قوي ومتين، فالتعليم الأصيل الذي يرتكز على أسس متينة ليس متاحاً للخوض فيه وركائزه".

واكدت الجامعة استعدادها الدائم للاستماع للطلبة والاهتمام بمطالبهم واحتياجاتهم، طالما كان ذلك من خلال الأطر الرسمية، وطالما ذلك لا يمس بمكانتها العلمية والأكاديمية، وتؤكد رفضها التام بالتعامل مع أي جهات غير رسمية ومجهولة تفتقر للمصداقية.

وفي الوقت الذي تدرك فيه الجامعة إمكانية مواجهة بعض الطلبة لتحديات في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، خصوصاً بما يتعلق بالتنقل والسكن والظروف الأخرى، فإنها تؤكد على جاهزيتها لمعالجة هذه الحالات بمرونة وبحالات فردية، دون أن يمس ذلك البنية العامّة للتعليم الوجاهي.

وترفض الجامعة وبشكل قاطع أي محاولات للمساس بصورة هذا الصرح العلمي الأصيل ومكانته ومحاولة تشويهه.

وتثمن الجامعة عالياً المواقف المسؤولة من قبل نقابة العاملين ومجلس اتحاد الطلبة والطلبة جميعا، الذين طالما كانت العلاقة معهم قائمة على الحوار، سواء في حالات التوافق أو الاختلاف، فكانت تصل مرّات عديدة لصدام آراء ووجهات نظر تعبر عن وحدة الهدف والمصير، فالجامعة بكل مكوناتها جسم واحد وتصب في خندق واحد يخدم الطلبة والجامعة والوطن.