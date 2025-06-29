الرعاية الصحية الأولية في غزة تنهار: كيف خنقت الحرب المراكز الطبية بين العجز والتهميش؟

كتبت ميرفت عوف: على سلَّم الطابق الأول في مستشفى الحلو الدولي بغزة، تجلس هديل (30 عامًا) برأس مثقل بالصداع والدوار يرتخي على برودة الجدار، وجسد ناحل ينكمش، يذوي ليترك للآخرين متسعًا في هذا الزحام الخانق، نظرة شاردة تجول في الوجوه المتدافعة، ثم ينسابُ همس خافت من بين شفتيها الذابلتين: "أشعر أن كل الناس مرضى!"

هديل، هي واحدة من مجموع المرضى الذين تكدسوا بالقرب من غرف الأطباء في هذا المستشفى الخاص الذي يُتَّخذ الآن مكانًا لاستقبال المرضى المراجعين لمجمع الشفاء الطبي، المجمع الذي دمِّر بشكل كامل من قِبل آلة الحرب الإسرائيلية في بداية حرب الإبادة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

تمثِّل هديل حالة واحدة من بين آلاف المرضى الذين يعانون في رحلة تشخيص أوجاعهم، ومن ثَم معالجتها، فالمنظومة الصحية بغزة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها بلغت حد الانهيار التام، انهيارًا يحرم الغَزيِّين من أبسط حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ففي وقت يواجه فيه سكَّان غزة مجاعة حقيقية، ومع المضاعفات الحادة التي أصابت أو متوقَّع أن تصيب المرضى، وانتشار الأمراض المعدية، وتضاعف أزمة أصحاب الأمراض المزمنة، لم تكفَّ قوات الاحتلال خلال الـ19 شهرًا من الحرب عن تدمير المشافي المركزية، واستهداف الطواقم الطبية بالقتل والاعتقال والإصابة، ومنع الإمدادات الحيوية والأدوية والوقود عن هذه المشافي.

وفي وقتٍ أصبح فيه الوصول إلى الرعاية الصحية في مختلف أنحاء قطاع غزة مهمة محفوفة بالمخاطر أو متعذرة تمامًا، تسبَّب الاكتظاظ الشديد على المرافق المتاحة أمام المرضى في حرمان كثيرٍ منهم من الحصول على حقِّهم في العلاج، فيما أدَّى غياب التوجيهات وانعدام التنسيق لفراغ تنظيمي، وأضاف أعباءً فوق طواقم طبية بعينها.

انتظار مُوجِع

منذ السابعة صباحًا، خرجت هديل كي تتمكَّن من حجز تذكرتين عند طبيبين مختلفين، وذلك بناءً على تشخيصها المبدئي قبل يومٍ في قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء، والذي خلص إلى أنها تعاني من ضغط مرتفع ولديها مشاكل في القلب.

عندما الْتقينا بهديل كانت عقارب الساعة تقترب من الحادية عشرة ظهرًا، وفي هذا الحين لم تكن تلك السيدة قد تمكَّنت من الدخول إلى طبيب القلب الذي حملت تذكرة مراجعته رقم (16) ولا إلى طبيب الضغط والسكري، بتذكرة تحمل رقم (143)، تضغط هديل على كيس معبأ بالماء البارد اشترته من بائع جوَّال، ثم قالت لي: "منذ حولي شهر لا يفارقني الصداع الشديد واختناق الصدر، ولا أستطيع أن أشتريَ حبة أكامول واحدة".

تُبدي هديل امتعاضها من الاكتظاظ الشديد، لكنها تشفق على المرضى والمراجعين، وتقول: "أشعر أن الناس كلهم مرضى! ربنا يشفيهم". وفي حين تراقبُ حركةَ الدخول والخروج للأطباء تقولُ لنا: "قبل قليلٍ دخل أحد المراجعين للطبيب بدون انتظار"، تصمت ثم تضيف: "واسطة! ونحن ننتظر".

في هذا الصباح، تركت هديل أطفالها الخمسة في حالة يُرثى لها، نازحين في خيمة نُصبت فوق سطح معهد الأمل للأيتام الكائن بشارع الوحدة في غزة المدينة، بعد أن خرجوا تحت حمم القذائف من حي الشجاعية، وهو النزوح الثامن عشر كما تخبرنا، وتستدرك: "هذا النزوح الأصعب بسبب المجاعة التي حرمتنا من توفير رغيف واحد لأبنائي، نعيش في أوضاع مأسوية، أعاني لرفع الماء إلى الطابق الرابع، وتكاد الضغوط الاجتماعية تقتلني في أي لحظة".

لدى هديل المزيد من الآلام؛ فابنها الأوسط، البالغ من العمر عشرة أعوام، مصاب بكسور في أطرافه الأربعة نتيجة سقوطه من علو. وقد أخبرها الطبيب أن كسوره لم تتحسن بتاتًا بعد شهر من الحادثة، بسبب انعدام الغذاء المناسب له. أما صغرى أبنائها، البالغة عامًا ونصف العام، فيعجز والدها عن توفير الحليب والحفاظات لها.

تخبرنا هديل التي تُكنى بـ"أم حمادة" أنه رغم نكستها الصحية، فإنها تعتبر توفير الطعام لابنها هو الأولوية القصوى لها، وهو أمر أهم من علاجها، تقول لنا: "إذا كتب لي الطبيب دواءً فلن أشتريه، كيف أشتريه وأنا لا أستطيع شراء الطحين لأبنائي؟!"

آلام المرض والجوع

بخطًى مثقلة، يحاول زوج أم موسى (40 عامًا) إسنادها حتى تجد مكانًا للجلوس في الطابق الأرضي من مستشفى الشفاء، ورغم أنها يجب أن تصعد إلى الطابق الأعلى، حيث الطبيب المختص الذي حصلت لمقابلته على تذكرة تحمل رقم (91)، فإنها تختار أن تبقى في الطابق الأرضي لوجود مقعد فارغ به على عكس الطابق الأعلى.

مشوار طويل في مراجعة الأطباء قطعته أم موسى خلال الأشهر الأخيرة، لينتهي بها المطاف بمراجعة طبيب مخ وأعصاب، تقول أم موسى إنها تعاني من دُوار صعب، شُخِّص بصورة أولية أنه فقر دم وسوء تغذية، لكن الأدوية التي حصلت عليها لم تؤتِ تحسنًا، واستمر الأمر يزيد سوءًا.

تبدو أم موسى متألمة، وتتحدث بصعوبة بالغة. يتجلى الألم في كل ملامح وجهها الشاحب وعينيها الصفراوين. قالت: "تابعت العلاج في المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في ساحة السرايا، وفي المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، وفي جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية، وفي مستشفى الشفاء، ثم الآن في مستشفى الحلو".

تقول أم موسى إنها أمضت يومًا كاملًا في مستشفى الشفاء بالأمس، لكنها لم تتمكن من رؤية الطبيب بسبب الاكتظاظ وانتهاء موعد العمل دون دخولها عليه. وتضيف: "جلست أتابع عمل الأطباء، كانوا منهكين للغاية، يذهبون من المرور على مرضى الأسرَّة إلى متابعة المرضى في العيادة الخارجية إلى تطبيب الجرحى".

أم موسى لديها ستة أطفال، أكبرهم صبي يحاول جاهدًا أن يؤدي بعض المهام عن أمه المريضة. مع ذلك، تغالب أم موسى آلامها وتحاول أن تلبِّي بعض حاجات صغارها الذين يتضورون جوعًا. وتضيف: "حالي كحال الجميع، لا طعام مناسب، بالكاد نوفر العدس والأرز". تصمت قليلًا ثم تقول بوجع شديد: "الناس منكوبة، والطعام الشحيح بدأ ينفد وأوضاعنا الصحية تزداد سوءًا."



تدمير المستشفيات

وسط بقعة أرض زراعية جذابة، يتوسط المستشفى الأوروبي المقام على مساحة 65 دونما من بلدة الفخاري الواقعة قرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد ظل هذا المستشفى على مدار الـ19 شهرًا من حرب الإبادة الإسرائيلية، ملاذًا للجرحى والمرضى وملجأً للنازحين.

في الفترة الأخيرة، أضحى المستشفى الأوروبي الذي كان يغطي 220 سريرًا المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية حصرية، حيث يتابع مرضى السرطان فيه علاجهم منذ تدمير مستشفى الصداقة التركي، وكذلك مرضى القلب؛ كونه مركزًا رئيسًا للقسطرة القلبية، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات جراحة الأعصاب والصدر والقلب والأوعية الدموية.

بيد أنه في بداية مايو/ آيار المنصرم، الْتحق المستشفى الأوروبي برَكْب مستشفيات قطاع غزة التي نال منها القصف الإسرائيلي، حيث دُمرت البنية التحتية الحيوية للمستشفى؛ مما أخرجه عن الخدمة، وكما هو معتاد نُقل المرضى منه إلى مستشفيات أخرى مدمرة جزئيًّا، وتفتقر إلى العديد من المقومات الطبية.

وقد تزامن مع استهداف المستشفى الأوروبي، موجة من الهجمات الحربية المكثفة على مراكز طبية أخرى في أنحاء القطاع، فخلال أسبوع واحد يمتد من 18 - 22 مايو، أحصتْ منظمة الصحة العالمية 28 هجومًا على مستشفيات القطاع، بما يشكل 4% من مجمل الهجمات على المستشفيات منذ بداية الحرب، وبذلك أُجبرت -خلال هذا الأسبوع- أربعة مستشفيات رئيسية تحت وطأة الهجمات وأوامر الإخلاء على الخروج من الخدمة، وهي: مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى حمد لإعادة التأهيل والأطراف الصناعية، ومستشفى غزة الأوروبي.

وبينما جُرِّد شمال غزة من جميع مرافق الرعاية الصحية تقريبًا، وثَّقت منظمة الصحة العالمية، في الفترة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و7 مايو/ آيار 2025)، ما لا يقل عن 686 هجومًا استهدف القطاع الصحي في قطاع غزة؛ ما أدَّى إلى تضرر 122 منشأة صحية و180 سيارة إسعاف. وتندرج هذه الهجمات ضمن نمط متواصل من الانتهاكات الخطيرة، شملت تدمير مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وإلحاق أضرار جسيمة بقسم العمليات الجراحية في مستشفى ناصر، وبوحدة العناية المركزة وألواح الطاقة الشمسية في مستشفى الدرة؛ ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، فضلًا عن تدمير مبنى الطوارئ وعدَّة منشآت أخرى في المستشفى الأهلي العربي.

غياب التوجيهات

في أحد الأيام العصيبة، وبينما كان الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان يعمل بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ ضحايا الحرب، كانت الممرضة آمال (25 عامًا) تؤدي مهامها، وهي تنتظر رفيقتها أميرة لتسلُّم مناوبتها. لكن في لحظة قاسية، وصلت أميرة مصابة إصابة خطرة نتيجة استهدافها وهي في الطريق إلى مكان عملها.

لم يُمهِل النزيف الشديد الذي تسببت فيه الإصابة، مع عدم وجود طبيب مختص في المخ والأعصاب، أميرةَ فرصةً للنجاة. استُشهدت الفتاة، وبقيت حادثة رحيلها واحدةً من أقسى ما مرَّ على آمال، التي حوصرت في شمال قطاع غزة لعامٍ ونصف، وأصرَّت على التطوع في القطاع الصحي من أجل "الإنسانية"، كما تقول.

بشكلٍ رئيس، داومت آمال في مستشفى كمال عدوان حتى اللحظات الأخيرة من الاجتياح الثاني في مايو/ أيار الحالي. فمن أجل يوم عملٍ واحد في هذا المستشفى، كانت آمال تقطع مسافة ثمانية كيلومترات مشيًا على الأقدام. تقول آمال: "هُدم منزلنا في جباليا، واضطررنا إلى النزوح المتكرر، فأصبح الذهاب والإياب من المستشفى صعبًا للغاية بسبب تدمير الطرق وصعوبة المواصلات".

كانت آمال تخرج إلى مكان عملها دون الحصول على طعام كافٍ، بسبب حالة الحصار التي وصلت إلى حدِّ حرمان السكان حتى من رغيف الخبز. وعلى هذا الحال، كان عليها -كما تخبرنا- أن تمارس عملًا منهكًا: أن تُقطِّب جُرحًا من دون بنج، أن تضع الكانيولا لمريض، وأن تجيب طفلًا بُترت يده على سؤاله: "هل ستَرجع يدي مرة أخرى؟"

تقول آمال: "أذكر أنه قبل فترة، كنتُ في مداومة عمل لمدة 24 ساعة، ووزِّع علينا فقط وجبة واحدة، وهي عبارة عن علبة لحم صغيرة مع رغيف صغير (خبز بيتا)، هذه كانت وجبة يومٍ كامل لممرضة تعمل 24 ساعة".

ورغم الدعم الكبير الذي تتلقَّاه آمال من زميلاتها، والذي يحول دون الوصول إلى مرحلة الانهيار -كما توضِّح- فإنها تشعر بالتهميش من المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية كممرضة متطوِّعة. تقول آمال: "لا يوجد دعم مالي أو نفسي من أي جهة رسمية لنا كطواقم طبية، وإذا جاء القليل من الدعم، فإنه أحيانًا لا يُوزَّع بالتساوي أو كما ينبغي".

وتضيف آمال: "إن غياب التوجيهات، وانعدام التنسيق، لم يؤدِّ فقط إلى حدوث فراغ تنظيمي، بل وضع أعباء خرافية على طواقم بعينها، حيث لم تعد هناك جهة مركزية واضحة تصدر قرارات أو تنسق الجهود على مستوى المستشفى كله".

أطباء بظروف قاهرة

يقف مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة، مروان الهمص، بين زملائه الأطباء مُنهَكًا، وبينما يؤدي مهامه الإدارية، يشعر في هذا اليوم ببعض الرضا؛ إذ تمكَّن من توفير وجبة طعام واحدة للعاملين داخل المستشفى الذي يعمل به.

يضعنا الهمص في صورة حال الطاقم الطبي الخاص به، فيقول: إنهم جاءوا من الخيام والبيوت المتضرِّرة جياعًا، بسبب ما آل إليه الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع دخول الطعام إلى سكان قطاع غزة كافة. يقول: "تعيش الطواقم الطبية ظروفًا صعبةً أكثر من أبناء الشعب الفلسطيني، إذ لا نستطيع إيجاد وجبة طعام داخل المستشفيات إلا بشق الأنفس، وهذا يزيد الطين بلَّة؛ إذ يؤثر الأمر على طاقة الأطباء للعمل على أكمل وجه".

فيما يضيف أن عدم حصولهم على راتب منتظم يزيد من الأعباء، فكما يقول الهمص: "بالكاد يحصل الطبيب اليوم على راتبه كل شهرين أو ثلاثة، في حين موظفو رام الله تُقتَطع من رواتبهم عمولة تصل إلى ثلث الراتب".

يكافح الهمص وزملاؤه "من أجل تقديم الخدمات الطبية بالحد الأدنى"، كما يقول، فالعديد من المُعوقات أصبحت واقعًا مريرًا يعيشه القطاع الصحي بعد نحو 19 شهرًا من حرب الإبادة، التي استهدفت فيها دولةُ الاحتلال المنظومةَ الصحية بشكل كبير. وبينما يفقد القطاع الصحي ما يقارب 60% من المخزون الدوائي، و80% من المستلزمات الصحية داخل وزارة الصحة، استُشهد من كادره 1581، فيما يقبع في سجون الاحتلال نحو 184 طبيبًا وموظفًا.

أما عن حال المستشفيات التي تستقبل المرضى، فيقول الهمص: "تكتظ المستشفيات بالجرحى والمرضى، وبالكاد نستطيع أن نجد سريرًا في العناية المركزة، فقمنا باستحداث أسرَّة عناية مركزة في أقسام ليست بأقسام عناية مركزة".

يصمت الهمص لبرهة، ثم يقول بحزنٍ شديد: "نستطيع أن نجد سريرًا في العناية المركزة فقط عندما يستشهد مصاب!"

يحزن الهمص لكون الحرب والحصار الإسرائيليين نالا من كل شيء في المنظومة الصحية، ويتابع: "كنا نتلقَّى بعض المساعدات من وزارة الصحة في رام الله ومن المجتمع الدولي، لكن الآن لا شيء يمر، والمعوقات أكبر من أي وقت مضى".

ويُهدِّد عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية القطاعَ الصحي بأكمله. فعلى سبيل المثال، يُواجه أصحاب الأمراض المزمنة، كضغط الدم والسكَّري وأمراض القلب، خطرَ مضاعفاتٍ جمة، أقلُّها القدم السكري، وليس آخرها البتر أو الشلل الدماغي أو السكتة أو الجلطة الدماغية.

يشدِّد الهمص على أنه يتم تقديم الخدمة لكل من يأتي إلى العيادات الخارجية التي تعمل بانتظام، مضيفًا: "رغم التكدس الكبير، فإن كل مريض يأتي ويأخذ حقه في الفحص والتشخيص، والخدمة تُقدَّم للجميع سواسية. فالعلاج حق لكل مريض، وهذا ما نقوم به دون تمييز، ولكن بما هو متوفر بين أيدينا، وبالحد الأدنى من الخدمة".

ويُظهر الهمص رضاه عن الطواقم المتطوعة التي دأبت منذ بداية الحرب على العطاء وإنقاذ الوضع الصحي، ويضيف: "هذه الطواقم عملت منذ بداية الحرب، والآن أصبحت ذات خبرة، لكن الاعتماد الرئيس يقع على كاهل موظفي الوزارة والمتعاقدين معها، وهذا ما يعطي ناتجًا جيدًا جدًّا، بشهادة الوفود الطبية التي تشكر جهودنا".

تعزيز حقوق المواطنين الصحية

يجلس الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أيمن لبد، على مكتبه المؤقت، وأمامه رزمة من الأوراق التي تناولت الوضع الصحي في غزة خلال الحرب الحالية.

أعدَّ لبد وزملاؤه في المركز العديدَ من التقارير الحقوقية التي تناولت الوضع الصحي خلال حرب الإبادة، وذلك في إطار عمل المركز المعني بتركيز الضوء على الأوضاع الإنسانية للسكان في قطاع غزة. يقول لبد: "أبشع ما نوثِّقه من شهادات هو لمرضى يُعافرون من أجل الحصول على دواء يناسب مرضهم، لكن دون جدوى، ومنهم من يتوفَّى خلال انتظار جلسة غسيل الكُلى، بعد تدمير الاحتلال للمراكز الصحية المتخصصة".

ويُشدِّد لبد على أنه مع انهيار عمل المنظومة الصحية في قطاع غزة، كانت التداعيات كارثية على بعض الفئات من المرضى، خصوصًا مرضى السرطان وأمراض الدم، ويضيف: "معظم المرضى يحتاجون إلى علاج غير متوفِّر داخل غزة، ويُواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على فرصة للعلاج خارج قطاع غزة، ويَرجع ذلك بشكل رئيس إلى إجراءات الاحتلال البطيئة، والتي تمنع طيفًا واسعًا من المرضى بسبب المعايير المُجحفة".

مع ذلك، يقول لبد: "عندما نتحدث عن مستشفيات خدماتها منهارة، والمرضى فيها ينتظرون بالساعات لتلقِّي العلاج ولا دواء بسبب الحصار الإسرائيلي، فهذا أمر سيفتح الباب واسعًا أمام سعي المرضى للوصول إلى الخدمات الصحية الشحيحة من خلال البحث عن واسطة هنا أو هناك".

ويضيف: "يجب التنبيه على أن القطاع الصحي لا يتمتع بالاستقرار حاليًّا ليقوم بإجراءات تحدُّ من الواسطة والمحسوبية، فالوضع الطارئ الحالي، مع تدمير المستشفيات وخروج ما تبقَّى منها عن الخدمة، ينسف أي جهد. لكن ما هو مأمول هو تعزيز حقوق المواطنين الصحية، والعمل قدر الإمكان لتمتعهم بالخدمات الصحية على نحو عادل، وذلك باتباع منهجية تضمن توزيع نقاط طبية ميدانية تحتوي على إمكانيات الرعاية الصحية المناسبة".

ويُشكِّل النهج المتكرِّر في استهداف المرافق الصحية المدنية انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما جاء في بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حيث تشترط المادتان 18 و19 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الحماية المطلقة للمستشفيات، وكذلك المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تُجَرِّم استهداف المرافق الطبية المحمية. كما يندرج هذا الاستهداف الممنهج تحت نص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تحظر "فرض ظروف معيشية يُقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة محمية"، بما في ذلك حرمانها من الخدمات الصحية الأساسية.

في النهاية، يمكن القول إنَّ الاحتلال الإسرائيلي تسبب، على مدار عام وعشرة أشهر من الحرب، في انهيارٍ كاملٍ للبنية التحتية للرعاية الصحية، وأدى إلى الافتقار إلى الوصول للخدمات الطبية الأساسية، وذلك بعد أن دمَّر المستشفيات الرئيسة، وقتل ونكَّل بالعاملين الصحيين فيها، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وعرقل إجلاء مئات آلاف المرضى للعلاج خارج القطاع.

وفي ظل جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، يجب على المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال، التي تتنصل من التزاماتها بوصفها قوةً محتلةً تسيطر على منافذ قطاع غزة الحدودية، وتتحكم بمصير نحو مليونَي فلسطيني متروكين للموت بلا مستشفيات ولا خدمات صحية منقذة للحياة.

ويقع على عاتق المجتمع الدولي ضرورة الضغط من أجل وقف دولة الاحتلال لسياسة العقاب الجماعي بحق المرضى، والسماح بإدخال المستلزمات الطبية، ومساءلة الاحتلال عن استهدافه المتعمَّد للقطاع الصحي ومرافقه بهدف خلق حالة من الفوضى، وكذلك التأكيد على ضرورة تحييد الملف الصحي بوصفه ملفًا إنسانيًّا لا يجوز إخضاعه للابتزاز السياسي.