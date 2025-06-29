البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن بدء الاكتتاب الثانوي العام لرفع رأس ماله

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن بدء الاكتتاب الثانوي العام لرفع رأس ماله من 100 مليون دولار أمريكي إلى 106 مليون دولار أمريكي، حيث تم طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب بسعر دولار أمريكي واحد لكل سهم، وتستمر عملية الاكتتاب لغاية 17/7/2025 .

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن طرح هذا الاكتتاب يأتي التزاماً بقرار الهيئة العامة للبنك بشأن رفع رأس المال، وسيسهم في تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير المرونة المالية وهو وما يعزز قدرة البنك على مواجهة التحديات بفعالية عالية من خلال الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال ملائمة وحسب التعليمات ذات العلاقة، مضيفاً أن طرح هذا الاكتتاب ينسجم أيضاً مع خطط البنك التطويرية خاصة في مجال التحول الرقمي.

وأضاف السعدي:" رفع رأس مال البنك يأتي أيضاً بالتوازي مع إنجازات متواصلة حققها البنك في مجال تطوير منتجاته وقنواته الرقمية والتي مكنت العملاء من التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة، مشيراً أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التخطيط المنهجي والمدروس من قبل مجلس الإدارة والتنفيذ الكفؤ لتلك الخطط من قبل الإدارة التنفيذية وبالتعاون مع كافة المستويات الإدارية وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية".

ويستطيع حملة أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني الاكتتاب بنسبة 6% من أسهمهم المملوكة عبر التوجه إلى أحد فروع البنك وتعبئة النماذج المطلوبة، وللمساهمين من خارج فلسطين بإمكانهم الاكتتاب من خلال تعبئة نموذج الاكتتاب المنشور على موقع البنك الإلكترونيwww.islamicbank.ps وإرساله مع كافة المرفقات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو فاكس رقم 0097022979787.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

