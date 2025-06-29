وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن بدء التحضيرات لعقد امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة في 19 تموز

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، بدء التحضيرات الفعلية لعقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة، وذلك بناءً على قرار لجنة الامتحانات العامة في الوزارة.

وأكدت الوزارة أن عقد الامتحانات سيتم إلكترونيًا عبر ثلاث مراحل، وفق الفئات العمرية المختلفة:

المرحلة الأولى:

خُصصت لطلبة الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة مواليد 2005، وتبدأ بامتحان تجريبي بتاريخ 17 تموز 2025، يليه الامتحان الرسمي في 19 تموز 2025.

المرحلة الثانية:

خاصة بطلبة الثانوية العامة مواليد 2006 (دورة 2024)، وستعقد بعد انتهاء المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة:

مخصصة لطلبة الثانوية العامة مواليد 2007، وتُعقد اختباراتهم بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من الترتيب المرحلي هو إتاحة الوقت الكافي لإجراء الامتحانات بشكل سلس، مع تخصيص امتحان تجريبي لكل مرحلة للتدريب على آلية التقديم الإلكتروني.

كما أكدت أنه سيتم نشر شروحات وآلية التقديم عبر صفحة الوزارة وقناة "فضائية فلسطين التعليمية".

وشددت الوزارة على أن الجدولة ستأخذ بعين الاعتبار ظروف كل مرحلة من حيث أعداد الطلاب وطبيعة الدراسة الخاصة بهم