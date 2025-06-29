بنك فلسطين يطلق مبادرة لتشجيع المدفوعات الرقمية التي تقل عن 100 شيكل بدون عمولات على التجار

رام الله – وطن: أطلق بنك فلسطين مبادرة لتشجيع المواطنين على المدفوعات الرقمية التي تقل عن 100 شيكل بدون فرض عمولات على التجار.

وتهدف المبادرة الجديدة الى تشجيع الدفع الرقمي، وتمكين أصحاب وصاحبات المؤسسات والمتاجر من قبول الدفع الإلكتروني للمشتريات والخدمات ذات الأثمان المنخفضة عبر ماكينات نقاط البيع، باستخدام مختلف البطاقات المحلية المقبولة على المفتاح الوطني بدون عمولات لجميع المشتريات التي تقل قيمتها عن 100 شيكل.

وتأتي المبادرة تماشياً مع تعليمات سلطة النقد الداعية إلى تسهيل عمليات الدفع على المواطنين، وتمكينهم من سداد المدفوعات مهما بلغت قيمتها من خلال ماكينات نقاط البيع.

وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية البنك على تشجيع الدفع الرقمي، وتحفيز التجار على اعتماد ماكينات نقاط البيع في قبول جميع المدفوعات بما يشمل الأثمان المنخفضة، وتعكس حرص البنك على أن يكون سباقاً إلى تلبية احتياجات العملاء، بما يتيح للمواطنين تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الدفع الإلكتروني بمزايا حصرية.

وأطلق بنك فلسطين هذه المبادرة انسجاماً مع استراتيجيته في توفير الخدمات البنكية الإلكترونية التي تلبي احتياجات عملائه، مما يوفر تجربة دفع إلكترونية فريدة وسهلة ومريحة للمواطنين، والتي ستمكنهم من دفع مشترياتهم بسرعة وأمان.