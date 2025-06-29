ترامب: أبرموا صفقة في غزة

وطن: حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وحماس على إبرام صفقة في غزة.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، في منشور: "أبرموا صفقة في غزة، استرجعوا الرهائن!!!"، في محاولة منه للضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي توقع ترامب سابقا إبرامه خلال أسبوع.

ويأتي هذا المنشور، بعد ساعات من دعوة ترامب، للمرة الثانية، القضاء الإسرائيلي إلى إغلاق قضيته ضد نتنياهو، قائلا: "إنه الآن بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، تتضمن استعادة الرهائن".

ومساء الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض بأنه "يعتقد أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق في غزة".

وحسب قوله، سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسبوع.