يديعوت: "اسرائيل" خسرت عدد كبير من الطائرات بدون طيار في الأجواء الإيرانية

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر في أجهزة الاحتلال الأمنية قولها " ان خسائر الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي سقطت داخل إيران تقدر بمئات ملايين الدولارات".

وقالت الصحيفة إن "الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "حيتس" تقف في انتظار تمويل إضافي، رغم أن مستويات الاستهلاك بلغت حداً خطيراً خلال العمليات الأخيرة أمام الصواريخ الإيرانية.

واضافت "تعترف قيادة الجيش الإسرائيلي أنها خسرت عدد كبير من الطائرات بدون طيار في الأجواء الإيرانية".

وتابعت " إيران بصناعتها المتقدمة بدأت بالفعل، أثناء الحرب، بالعمل على مرحلة ما بعد الحرب – من خلال إنتاج صواريخ أكثر تطورًا لاختراق منظومة الدفاع الجوي"، كما بدأت إيران الاستعداد للحرب القادمة ضدنا، يجب أن نكون مستعدين أيضًا، في الأيام الأخيرة، تواصل مسؤولون كبار في المؤسسة الدفاعية مع رؤساء شركات إسرائيلية مثل إلبيت ورافائيل وصناعات الفضاء الإسرائيلية، طالبين إعطاء الأولوية للإنتاج السريع للأسلحة التي استهلكها سلاح الجو بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة.