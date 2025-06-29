شركة تمكين للتأمين تحصل على جائزة "شركة التأمين الأكثر ابتكاراً في فلسطين للعام 2025"

وطن للانباء: حصلت شركة تمكين الفلسطينية للتأمين على جائزة "شركة التأمين الأكثر ابتكاراً في فلسطين للعام 2025" -- The Most Innovative Insurance Company Palestine 2025، الصادرة عن مجلة الأعمال الدولية IBM، وهي مجلة دولية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعتمد برامج جوائز سنوية للأداء المتميز للشركات ومؤسسات الأعمال على مستوى العالم وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الشرق الأوسط، آسياً وإفريقيا، في كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاعات: التأمين، الصيرفة والخدمات الصحية. حيث تم ترشيح الشركة من قبل اللجنة التنظيمية عن فئة شركات التأمين العاملة في فلسطين وقارة آسيا ضمن تصنيف الأكثر ابتكاراً، نظراً للابتكار الرقمي التي أعلنت عنه الشركة مؤخراً والمتمثل في اطلاق خدمات التأمين الرقمي التي تتيح اصدار أو تجديد وثائق التأمين رقمياً وتسديد الأقساط عبر قنوات الدفع الإلكترونية من خلال تطبيق الهاتف الخلوي "Tamkeen Mobile" ونافذة المشتركين الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني www.tamkeen-ins.ps . علماً بأن احتفالية تسليم الجوائز ستقام في الإمارات العربية المتحدة في نهاية العام الحالي.

بدوره عبر معالي الدكتور/ ماجد عطا الحلو رئيس مجلس إلادارة عن فخره بحصول الشركة على هذه الجائزة الدولية، وتقديره لجهود العاملين على مدار سنوات لتطبيق رؤية الشركة الذكية واستراتيجية التحول الرقمي، مؤكداً أهمية الاستجابة للتغيرات البيئية المحيطة بصناعة التأمين على رأسها تفضيلات الزبائن المتجهة نحو تبني الاستخدام الرقمي و التشريعات من الجهات الحكومية والرقابية التي تشجع على طرح خدمات رقمية باستخدام قنوات الدفع الالكتروني، حيث توفر خدمات التأمين الرقمي حلول وخدمات تأمينية رقمياً على مدار الساعة سواء لاصدار تأمينات جديدة او لتجديد الوثائق السارية. مضيفاً " متابعتنا للتطورات العالمية ودراستنا لتوجهات الصناعة مكنتنا من موائمة مواردنا مع فرص واعدة، لتحقيق مزايا تنافسية عبر اشباع متطلبات شريحة واسعة من مجتمعنا الفلسطيني وتضعنا في موقف " المتحرك اولاً" نحو الرقمية والابتكار.

من جانبه أكد السيد محمد الريماوي – مدير عام الشركة على ان هذه الجائزة الدولية ضمن تصنيف "الأكثر ابتكاراً" ما هو إلا انعكاس لممارسات الأصول الذهنية التي تمتلكها "تمكين للتأمين" وتفخر بها، وانطلاقاً من خطة استراتيجية تجلت قبل أعوام تركز على الرقمية وتولي أهمية للتكيف برشاقة مع متطلبات العصر الحديث و التوجهات الرقمية والتغيرات في تفضيلات الزبائن. مشيراً الى ان خدمات التأمين الرقمي في مرحلتها الأولى تتضمن برامج تأمين المركبات، تأمين السفر، تأمين الحوادث الشخصية، والتأمين المنزلي الشامل، وتعتبر الأولى من نوعها في قطاع التأمين الفلسطيني ونتاجاً لتوجيهات مجلس إدارة الشركة وجهود حثيثة من العاملين في الشركة على مدار سنوات تجلت في تقديم منتج رقمي نوعي يلبي احتياجات ومتطلبات شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني وتوجهاته الرقمية. مضيفاً: "الشغف والطموح لا ينتهيان، وكل إنجاز يدفعنا لإنجاز أكبر"، مشيراً إلى العناية الفائقة التي توليها الشركة لجودة الخدمات وتعزيز تجربة المؤمن لهم عبر توظيف الرقمنة وتطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وعلى هامش الحدث أشار السيد/ محمود شخشير مدير دائرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة إلى أهمية هذه الجائزة باعتبارها ممنوحة من مجلة مرموقة دولياً بعد سلسلة من المراحل التقييمية على مدار أشهر من قبل لجنة تحكيمية تتكون من مجموعة من المحللين والخبراء العالميين في قطاع التأمين، وبأنها تشكل حافزاً نحو المزيد من الخدمات الرقمية المميزة مستقبلاً. مضيفاً " الابتكار الرقمي نهج استراتيجي نحو جودة خدمات رائدة وخصائص فريدة تحقق التمايز، ويضمن سرعة الاستجابة والتعويض كما يتيح الحصول على بيانات نوعية تمهد الطريق نحو تصميم خدمات مرنة تتناسب مع تفضيلات وسلوك المؤمن لهم، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية". لافتاً إلى أهمية تحفيز الجمهور للتوجه نحو الخدمات الرقمية وهذا ما يتم بحثة حالياً مع الجهات الرقابية والاشرافية.