حماس تنفي وضعها شروط جديدة لصفقة تبادل الأسرى ووقف اطلاق النار

وطن: نفت حركة "حماس"، على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق، ما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن "مصدر فلسطيني"، حول شروط مزعومة للحركة لقبول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الرشق، في تصريح صحفي، أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة ومليئة بالأكاذيب المختلقة"، واصفاً التقرير بأنه "تلفيق مفضوح يهدف إلى تشويه مواقف الحركة الثابتة والمعلنة".

وأوضح الرشق أن حماس تعتمد الشفافية في طرح شروطها لأي اتفاق، والتي تُعلن بشكل رسمي بعيداً عن التسريبات مجهولة المصدر التي وصفها بأنها تخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه المحاولات الإعلامية تأتي ضمن حملة منسقة تهدف إلى صرف الأنظار عن جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتحريض على المقاومة الفلسطينية.

وشدد الرشق على أن مثل هذه الحملات الإعلامية لن تنجح في كسر إرادة غزة أو تشويه صورة المقاومة، التي تظل ثابتة في دفاعها عن الحقوق الفلسطينية.

وقالت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصدر فلسطيني لم تذكره ان حركة حماس وضعت شروطا لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر إن الحركة تطلب عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، كما تطلب عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج.

كما تصر حماس على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها .

بالإضافة إلى ضمان أميركي بإنهاء الحرب وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة والمتوقعة لمدة 70 يوما.

وأفاد المصدر أن واشنطن أبدت موافقتها على أن تكون ضامنا لإنهاء الحرب، مع إعطاء إسرائيل حرية العمل العسكري إذا انتهت الهدنة من دون التوصل لاتفاق.