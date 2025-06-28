الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يرتكب مجازر ويصعّد قصفه شمالًا وجنوبًا وسط عجز الطواقم ونقص الإمكانات

وطن: قال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، إن الطواقم تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع كافة الاستهدافات والمناشدات التي تصله من المواطنين؛ بسبب عدم القدرة على الوصول للمناطق وعدم توفر معدات ومقدرات ووقود.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف خلال الـ24 ساعة الماضية عمليات القصف وقتل المدنيين بقطاع غزة.

وأوضح أن مناطق جباليا البلد شمال القطاع، وخانيونس جنوبًا، تتعرضان لعملية تدمير واسعة ومسح لمربعات سكنية كبيرة.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 63 مواطنًا منهم 19 طفلا و7 سيدات وعدد من المجوعين ومنتظري المساعدات ومئات المصابين خلال الساعات الماضية.

وأشار لتدمير نحو 23 بناية سكنية في مناطق متفرقة من القطاع تركزت بجباليا والتفاح والشاطئ بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 64 مواطنًا منذ فجر اليوم السبت، جراء غارات واستهدافات إسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع.