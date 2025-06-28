الاحتلال يقتحم ترمسعيا وكفر مالك ودير قديس قرب رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، بلدة ترمسعيا وقريتي دير قديس وكفر مالك قرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا وكفر مالك شمال شرقي رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي دير قديس غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت عددا من المحلات التجارية واستولت على تسجيلات كاميرات خاصة بها.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب 7 آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال، خلال الهجوم على قرية كفر مالك قبل 3 أيام.

وفي الـ 23 من الشهر الجاري استشهد الطفل عمار معتز حمايل (13 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب قرية كفر مالك.