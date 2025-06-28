الاحتلال يفجر منزلا في مخيم جنين

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا في مخيم جنين، وسط انتشار كثيف للدخان، فيما دوى صوت الانفجار في أنحاء مختلفة من مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال واصلت هدم المنازل في المخيم، حيث كانت دمرت منازل في عدة حارات من المخيم خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار خطة أعلن عنها الاحتلال في التاسع من حزيران الجاري تقضي بهدم نحو 95 منزلا.

وبحسب بلدية جنين، فقد هدم الاحتلال أكثر من 600 منزل بشكل كامل داخل المخيم، وتسبب بتدمير جزئي لعشرات المنازل والممتلكات، ما جعلها غير صالحة للسكن دون إعادة إعمارها.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 159 على التوالي، مخلفا 40 شهيدا وأكثر من 200 إصابة، إضافة لعشرات المعتقلين.