استشهاد لبناني بقصف الاحتلال لمركبة في بلدة كونين جنوبا

وطن: استشهد لبناني وأُصيب آخر، يوم السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة "كونين" جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطائرات المسيرة المسلحة استهدفت مركبة في بلدة كونين مما أدى لاندلاع النيران فيها واستشهاد شخص على الأقل.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت "إسرائيل" عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات التي خلفت مئات الشهداء والجرحى. ونفذ جيشها انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.