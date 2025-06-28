الاحتلال يقتحم عددا من البلدات في محافظة طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدات: عنبتا وبلعا شرق طولكرم، وعتيل ودير الغصون شمالا.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جابت الشوارع والأحياء الرئيسية في هذه البلدات، فيما داهم الجنود عددا من المباني واعتلوا أسطحها وسط عمليات تفتيش واسعة، كما أوقفوا المركبات المارة وفتشوها ودققوا في هويات ركابها.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا طيارا في محيط دوار السفير في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، ومحيط دوار شويكة شمالها، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات الركاب وأخضعتهم للاستجواب، ما أعاق حركة المواطنين في المنطقة.

كما رُصدت تحركات لآليات الاحتلال على شارع فرعون جنوب المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض في أجواء طولكرم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.