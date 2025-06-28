مستوطنون ينصبون خياما في أرض ببيت أمر شمال الخليل

وطن: نصب مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اليوم السبت، خيامًا في أرض بمنطقة عقبة الصبارنة ببلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض إن مستوطنين مسلحين من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، نصبوا خيامًا في أرض تبلغ مساحتها 28 دونمًا تعود للمواطن سامي عبد الحميد بحر، مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب.

وأوضح عوض أن في الأرض بئرين للمياه تُستخدمان لري المزروعات، مشيرًا إلى أن المستوطنين ردموا أحدهما بالحجارة، ومنعوا صاحب الأرض من الوصول إليها.

وفي سياق آخر، قال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل، أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال استولت على شاحنة من قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل، تعود ملكيتها لمواطن من بلدة إذنا، مشيرًا إلى أن الاحتلال استولى خلال الأيام والأسابيع الماضية على ثلاث مركبات كانت في طريقها إلى خلة الضبع، بحجة أن المنطقة عسكرية ومخصصة لإطلاق النار.