سرايا القدس: فجّرنا عبوة من نوع "زلزال 4" في آلية للاحتلال شرقي حي التفاح في مدينة غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، تفجير عبوة من نوع "زلزال 4" في آلية عسكرية إسرائيلية في أثناء توغلها شرقي حي التفاح في مدينة غزة شمالي القطاع.

وتأتي هذه العملية، بعد سلسلة عمليات نفّذتها السرايا في وقتٍ سابق اليوم، حيث سيطرت قواتها على طائرة استطلاعية إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما فجّرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تتوغّل في "شارع 5" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت سرايا القدس إلى أنّ العملية جاءت في إطار استمرار الاستنزاف الميداني لقوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع.

بدورها، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف 4 حفارات هندسية إسرائيلية (من نوع "بواقر") بقذائف "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل مباشر، وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأكدت أنّ مقاتليها رصدوا سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال في موقع الاستهداف، مشيرةً إلى أنّ طائرات مروحية إسرائيلية هبطت في المكان لإجلاء الإصابات.

وتأتي هذه العمليات في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال، في ظل تصعيد عسكري متواصل جنوبي القطاع، ولا سيما في خان يونس ورفح، حيث تحاول قوات الاحتلال التمركز وقطع خطوط الإمداد بين المناطق.