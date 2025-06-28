عائلات أسرى الاحتلال في غزة: رفض نتنياهو إنهاء الحرب هو الشيء الوحيد الذي يعيق إبرام صفقة تبادل

وطن: قالت عائلات أسرى الاحتلال اليوم السبت إن رفض نتنياهو إنهاء الحرب، هو الشيء الوحيد الذي يحول دون إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وطالبت عائلات أسرى الاحتلال، نتنياهو أن ينهي الحرب بشكل عاجل ويعيد الأسرى، مؤكدة بأنه على "إسرائيل" أن تضمن حياة جنودها وتعمل على إنقاذهم إذا وقعوا بالأسر.

وقالت العائلات " إذا لم يعودوا الآن، فسيموتون في الأسر"، وطالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعمل على وقف الحرب وإعادة الأسرى.

وتحدث ترامب خلال تصريحات له مساء أمس الجمعة، عن إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار في غزة خلال الأسبوع المقبل.