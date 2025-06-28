حماس: أكثر من 66 طفلاً في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب سوء التغذية

وطن: قالت حركة "حماس" إن المجاعة وسوء التغذية تفتك بأطفال غزة. مشددة على ضرورة أن يتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف جريمة التجويع المستمرة في القطاع.

وأفادت "حماس"، اليوم السبت، بأن أكثر من 66 طفلاً في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة الناتجة عن الحصار المطبق وسياسة التجويع الممنهج الذي تفرضه حكومة مجرم الحرب نتنياهو على قطاع غزة منذ بداية مارس/ آذار الماضي.

وأكملت: "إن هذه الجرائم الوحشية، واستهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل، بالتجويع والقصف والمجازر؛ يمثّل انتهاكاً مريعاً للقوانين الدولية، ولكل القيم والأعراف الإنسانية".

وأكدت أن "حكومة الاحتلال الفاشي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات وهي تعلم أنها محميَّة من المساءلة والمحاسبة بفعل الغطاء الذي توفره الإدارة الأمريكية المشاركة في هذه الجرائم".

وجددت حركة "حماس" التأكيد على أن المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، مطالبون اليوم ببذل كل الجهود لوقف هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتي تمعن حكومة المجرم نتنياهو في تعميقها

وطالبت الحركة، العالم والدول العربية والإسلامية بالتدخل لإنهاء حرب الإبادة، وكسر الحصار عن قطاع غزة، وإدخال كافة المساعدات والمستلزمات الضرورية للحياة.