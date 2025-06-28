لبنان: شهيد في غارة للاحتلال على كونين الجنوبية

وطن: استشهد مواطن اليوم السبت، إثر غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كونين، جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأنّ طائرة محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من أحد المواطنين في أطراف بلدة كفركلا، في إطار اعتداءات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على المناطق الجنوبية.

وأدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز القصف الإسرائيلي الجديد على جنوب لبنان، والذي يُمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، ويتسبب في سقوط ضحايا جدد ونزوح وتشريد.

وقال إنّ "إسرائيل" تواصل تصرفاتها دون عقاب، مُهددةً جهود السلام في "الشرق الأوسط" بشكل مستمر.

وأمس ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في مدينة النبطية، حين أغارت طائراته الحربية على شقة سكنية، ما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة 11 مدنياً بجروح متفاوتة.

وبعد المجزرة، وسّع الاحتلال دائرة قصفه مستهدفاً التلال المشرفة على النبطية، إذ شنّ سلسلة غارات قوية وعنيفة، طالت مرتفعات "علي الطاهر" في بلدة كفرتبنيت الجنوبية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لوقف إطلاق النار مع لبنان عبر شنّه سلسلة غارات واعتداءات على القرى الجنوبية والبقاعية وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن بقاء احتلاله للنقاط الـ5.