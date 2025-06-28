11 شهيدًا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في سوق شعبي شرق غزة

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، عقب استهداف وقصف سوق شعبي في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة حربية مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفت بسطة في سوق شعبي بشارع يافا في حي التفاح، شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وتسجيل عدة إصابات.

وذكر مصدر في المستشفى المعمداني، أن 11 شهيدًا؛ بينهم 4 أطفال، وعدة إصابات، إثر غارة إسرائيلية على سوق شعبي بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وصلت المستشفى بعد ظهر اليوم.

وقالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، إن 47 شهيدًا ارتقوا وأصيب عشرات المدنيين في غارات إسرائيلية على القطاع، منذ فجر اليوم السبت؛ بينهم 23 شهيدًا بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن مشافي القطاع تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 81 شهيدًا و422 مصابًا جرّاء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في اليوم الـ 103 بعد خرق قوات الاحتلال لـ "هدنة غزة".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 56 ألفًا و412 شهيدًا، بالإضافة لـ 133 ألفًا و54 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا وغالبيتهم نساء وأطفال.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 631 على التوالي حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر وجرائم بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية والنازحين والمجوّعين بمختلف أنحاء القطاع.