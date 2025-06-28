اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة.. واستهداف متصاعد للصحفيين والبنى التحتية

وطن: واصلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، حملات الاقتحام والاعتقال في محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 27 مواطناً فلسطينياً، بينهم صحفي، في إطار تصعيد ميداني متواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتزامن مع العدوان المفتوح على قطاع غزة.

تركزت الاعتقالات في محافظة نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مجاهد بني مفلح من بلدة بيتا، إلى جانب الأسير المحرر مصعب قطاوي. كما شملت الاعتقالات 18 شاباً من قرى جنوب المحافظة، بينها مادما وعصيرة القبلية، في حملة واسعة وصفت بأنها من الأكبر في الأسابيع الأخيرة.

في جنين، أصيب أحد المواطنين بجروح جراء اعتداء الجنود عليه داخل منزله، تزامناً مع اقتحام عدد من الأحياء بواسطة جرافات عسكرية، ما تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية، خاصة في حي البيادر وشارع نابلس. يشار إلى أن العدوان على جنين دخل يومه الـ159، وأسفر حتى اليوم عن 40 شهيداً.

في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أدهم إسماعيل صابر وشاباً آخر من بلدة الزاوية. أما في قلقيلية، فطالت الاعتقالات شباناً من عزون وجنين، وسط عمليات اقتحام وتفتيش.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، وفتشت منازل، فيما انتشرت قواتها في قرية حوسان غرب بيت لحم، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخلها الشرقي.

في مؤشر على تصعيد الاستيطان، نصب مستوطنون خياماً في أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس، ورفعوا لافتات عنصرية، أبرزها "لا مستقبل بفلسطين"، في انتهاك واضح للمناطق المصنفة "ب".

وفقاً لإحصاءات فلسطينية، بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية حتى اليوم 986 شهيداً، وأكثر من 17,500 معتقل منذ بدء العدوان. وفي قطاع غزة، أسفر العدوان عن أكثر من 189 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى 11 ألف مفقود، وسط أزمة إنسانية خانقة.