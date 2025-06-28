66 طفلًا استشهدوا جوعًا في غزة وسط استمرار الحصار وإغلاق المعابر

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 66، مع استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وشح الغذاء.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت صباح اليوم، أن نحو 112 طفلا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج، من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وتعمل 17 مستشفى جزئيا من أصل 36 في القطاع، ولا يوجد مستشفى في شمال غزة، أو في رفح جنوبا.