اسماعيل جمعه الريماوي يكتب لوطن: أمة أسقطها التاريخ: حين صار الغياب هو القاعدة

أمة بلا استراتيجية، بلا موقف، بلا ردّ فعل؛ أمةٌ تكتفي بالمشاهدة، تنتظرأعداءها ليقرّروا مصيرها، وكل دولةٍ فيها تتآمر على الأخرى، تمدّ يدها لعدوّها كي تطعن شقيقتها، أمةٌ تخلّت عن ذاتها، عن قيمتها، عن دورها، حتى أسقطها العالم من حساباته، ولم يعد يعترف بوجودها إلا كجثةٍ سياسية هامدة تُحرّكها مصالح الآخرين.

هكذا تبدو حال الأمة العربية في زمنٍ تتشكّل فيه الخرائط بالنار، وتُرسم فيه التحالفات على دماء الأبرياء ، من غزة المحاصرة إلى صنعاء الجريحة، ومن دمشق المُدمّرة إلى بغداد المبتورة، تتساقط المدن العربية تحت وطأة الحروب، فيما العواصم تتفنّن في فنون الإنكار، أو تكتفي بلعن العدوان في نشرات الأخبار.

لا شيء يثير الغضب أكثر من مشهد التواطؤ، حين يُقتل الأطفال في فلسطين بصواريخ العدو، بينما تتسابق عواصم "الأشقاء" لفتح أبواب التطبيع، وتتنافس في إدانة ردّ المقاومة بدل إدانة الاحتلال. يتباكون على العدو، ولا يرف لهم جفن على أنقاض اخوانهم ، يصمتون عن إرهاب إسرائيل منذ أكثر من سبعين عامًا، وكأنما صار دمنا رخيصًا، وصارت الموازين تُقاس وفق دفتر المصالح الأميركية والإسرائيلية لا القيم ولا الحق.

لم تعد الأمة تُفاجأ بخيانات، ولا ببرودة مواقفها، ولا بصمتها المُطبق ، فالصمت أصبح عقيدة، والانبطاح بات سياسة، أما الشعوب فقد جُرّدت من أدوات التغيير، بين قمع الداخل وتضليل الإعلام وفوضى الإقليم ، كل شيء يُدار من الخارج، حتى الحروب لم تعد تُعلن من داخل الحدود بل تُقرّر في تل أبيب وواشنطن، وربما تُنفّذ بأيادٍ عربية.

إننا نعيش مرحلة تُشبه ما قبل السقوط، لكن الفرق أن الانهيار ليس وشيكًا، بل جارٍ على نار هادئة، والكل يشاهده دون محاولة إنقاذ ، الأمم تُبنى بالإرادة، ونحن فرّطنا بها ، تُحمى بالكرامة، ونحن بعناها، تُستنهض بالوحدة، ونحن مزّقناها.

فمن سيكتب النهاية؟ أعداؤنا؟ أم صمتنا؟ أم خياناتنا المتكرّرة؟

ربما كلّ ذلك، لكن ما هو مؤكد أننا، كأمة، نعيش الزمن العربي الرديء... زمن الغياب الكبير.