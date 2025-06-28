صاروخ "ذو الفقار" يضرب هدفًا حساسًا للاحتلال في بئر السبع.. القوات اليمنية تتوعد بالمزيد دعمًا لغزة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا حساسًا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار"، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأوضحت القوات اليمنية، في بيان رسمي، أن هذه العملية تأتي ضمن سياق ما وصفته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مشيرة إلى أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي سلسلة من العمليات العسكرية ضد مواقع حساسة ومنشآت عسكرية إسرائيلية في بئر السبع ويافا وحيفا، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقد "تكللت جميعها بالنجاح".

وأكد البيان أن اليمن، بشعبه وقيادته وجيشه، سيواصل أداء "واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية" تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن العمليات الإسنادية ستتواصل حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.