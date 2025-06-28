الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من نابلس وسلفيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نحو 12 مواطنا من محافظة نابلس، بينهم صحفي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، واعتقلت الشاب معاذ عكليك.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من قرى وبلدات جنوب نابلس، واعتقلت كلا من: أحمد قط، واحسان نصار، وبشير ابو حامد، من بلدة مادما، وحسن بسام، ومحمد ابراهيم، ومحمود ابو مأمون، ومالك واصف، وهمام شريف، ومحمد صبحي، من بلدة عصيرة القبلية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود ابو عصيدة، من قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما اعتقلت الصحفي مجاهد بني مفلح، من بلدة بيتا جنوبا، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور أمين أبو ليلى، شقيق الشهيد عمر أبو ليلى، وأدهم إسماعيل صابر، وهو أسير محرر، عقب اقتحام منزليهما، وتفتيشهما، والتنكيل بهما.