الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطن ويحتجز آخرين في مدينة جنين

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، اليوم السبت، على مواطن، واحتجزت آخرين، في عمليات دهم واسعة شنتها بالحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مواطنا، أصيب بعد تعرضه للضرب على يد جنود الاحتلال، عقب اقتحام منزله ذويه.

ونقلا عن مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي برفقة جرافة عسكرية، وداهمت منازل، واحتجزت عددا من المواطنين، وقامت باستجوابهم، وسط تدمير واسع للممتلكات.

كما دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في منطقة البيادر في مدينة جنين، ونشرت فرق المشاة في شارع نابلس.

ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يومه الـ159، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، حيث وصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان الى 40 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.